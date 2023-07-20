Образование 20 июля 2023, 17:44 Подача документов с 2024 году через госуслуги станет обязательной для всех вузов России Чернышенко: подача документов через госуслуги станет обязательной для всех вузов России РИА «Новости»

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Подача документов через сервис «Поступление в вуз онлайн» на портале госуслуг станет обязательной во всех российских высших учебных заведениях с 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

В текущем году сервис стал пользоваться популярностью — через него заявления подали 40% абитуриентов.

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«Со следующего года подать документы в электронном виде можно будет только через суперсервис. Его использование станет обязательным для всех вузов», — привела слова Чернышенко его пресс-служба.

Вице-премьер указал, что сейчас такую возможность организовали более тысячи вузов РФ, в том числе и их филиалы. При этом очный формат приема заявлений абитуриентов также остнется.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил создание единого кадрового резерва в образовании. Он позволит создать инструменты для движения по карьерной лестнице, указал глава государства.