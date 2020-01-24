Почти половина россиян копит на вузы для своих детей 10 лет

Половина россиян готова от шести до десяти лет откладывать деньги на высшее образование своих детей. За эти годы большинство планируют накопить до полумиллиона рублей. специалисты уверены, что людям приходится думать о платной учебе заранее, потому что не хватает бесплатных мест.

Исследование компании «Сбербанк страхование жизни» выяснило, что 48% российских граждан готовы копить на образование в вузе от шести до десяти лет. Порядка 30% рассчитывают отложить нужную сумму за 11-15 лет, а 20% рассказали, что могут не тратить часть денег не более шести лет. Самый большой срок от 16 до 20 лет назвали всего 2% опрошенных, пишет газета «Известия».

При этом 90% родителей копят от 250 до 500 тысяч рублей на высшее образование детей. До миллиона пытаются оставить 6%, а больше этой цифры откладывают 3% россиян.

Специалисты также узнали, что 31% родителей начинают копить на вуз ребенку в возрасте 26-35 лет. Самый большой процент оказался среди тех, кому от 36 до 45 лет. Таких отвечающих насчитывается 35%. Также накопить деньги помогают бабушки и дедушки.

По мнению экспертов, родителям приходится долгое время откладывать деньги из-за нехватки бюджетных мест в вузах. Кроме того, сказывается и неравномерное распределение этих мест.

Уже завтра, 25 января, учащиеся будут отмечать Татьянин день, традиционно проходящий вместе с Днем студента. Куда сходить повеселиться и что посмотреть, можно узнать в материале «360».