Почти половина иностранных студентов не вернулись в Россию

На учебу в Россию не вернулись более 145 тысяч иностранных студентов. Из них свыше 900 человек — из Афганистана. По данным посольства России в Кабуле, по состоянию на 20 сентября оформлено 529 виз на въезд студентов в РФ.

Данные привело РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу российского Минобрнауки РФ

«Общее число иностранных обучающихся всех уровней и форм обучения — более 316 тысяч человек, из них за рубежом сейчас находится примерно половина — свыше 145 тысяч человек», — уточнили в ведомстве.

Из-за ситуации в Афганистане, отметили в министерстве, студенты пока не могут выехать в Россию. Их прибытие ожидается к концу сентября.

Большинство российских вузов (95,3%) организуют дистанционное обучение для студентов, которые не смогли въехать в страну.

Ранее в правительстве Афганистана сообщили, что не станут запрещать женщинам получать образование, но для них организуют специальную безопасную среду. Девочки будут заниматься отдельно от мальчиков. В стране также вскоре ожидается открытие университетов.