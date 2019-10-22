Почти 500 подмосковных студентов съездили на стажировку за границу в 2019 году

В 2019 году около 500 студентов подмосковных вузов и колледжей уже прошли зарубежную стажировку. Об этом сообщила первый зампред правительства региона — министр образования Московской области Ольга Забралова.

Ольга Забралова добавила, что до конца года за границей пройдут обучение еще 60 студентов колледжей. Первый заместитель председателя правительства Московской области — министр образования региона рассказала, что вскоре 35 учащихся Щелковского колледжа, трое учащихся из Воскресенского колледжа и пятеро — из Ногинского колледжа отправятся в Германию. По словам Ольги Забраловой, еще трое учащихся Воскресенского колледжа поедут в Голландию, пятеро студентов Ногинского колледжа посетят Австрию, а 10 студентов из Луховицкого аграрно-промышленного техникума поедут в Китай.

Первый правительства Подмосковья — министр образования региона отметила, что подмосковные преподаватели также идут в ногу со временем и регулярно посещают другие страны для обмена опытом. «В этом году стажировку уже прошли 42 преподавателя колледжей и 87 преподавателей вузов, которые посетили Финляндию и Ирландию», — пояснила Ольга Забралова.

По ее словам, не только подмосковные педагоги ездят черпать новые знания к коллегам в другие страны, но зарубежных преподавателей приглашают в Подмосковье. «Для директоров наших школ в рамках международного сотрудничества в качестве спикеров уже выступали представители систем образования Сингапура, Финляндии, Армении, Германии, Эстонии», — заключила зампред правительства региона — министр образования Московской области.