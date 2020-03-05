05 марта 2020, 11:15
Почти 300 миллионов детей по всему миру не ходят в школы из-за карантина
По всему миру более 290,5 миллиона детей не посещают образовательные заведения из-за распространения коронавируса. В школах введен карантин. Об этом написало РИА ФАН со ссылкой на сайт Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
15 государств и территорий решили на время закрыть все школы. Речь идет о Монголии, Иране, Италии, Китае, КНДР, Японии, Кувейте, Ливане, ОАЭ, а также о некоторых городах Великобритании, Вьетнама, Германии, Пакистана, США, Франции и Южной Кореи.
Из-за того, что родителям приходится сидеть дома с детьми, они могут лишиться работы или понизить свой доход.
ЮНЕСКО проведет экстренное собрание министров образования 10 марта. На встрече обсудят, что делать в сложившийся ситуации.