Образование 13 сентября 2023, 10:36 Почти 30 школ и детских садов открыли в Москве к началу нового учебного года Свои двери к началу учебного года открыли 13 детских садов и 16 школ в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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К началу нового учебного года в столице открыли 29 образовательных учреждений. В городе появились более 3,5 тысячи мест для воспитанников детских садов и свыше 13 тысяч мест для школьников. Об этом сообщили на портале правительства Москвы.

В пресс-службе мэрии уточнили, что в новых школах и детских садах все кабинеты обустроили по высшим стандартам, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Также открыли отдельные классы для специализированных занятий.

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Кроме этого, в коридорах появилась удобная навигация. Территорию вокруг образовательных учреждений благоустроили. Там установили спортивные тренажеры, обустроили площадки для игр и отдыха.

Всего с начала года в Москве открыли 36 зданий, в которых теперь занимаются примерно 14 тысяч учеников. До конца года планируется ввести еще свыше 20 школ.

Ранее стало известно, что образовательные учреждения построят в семи поселениях Новой Москвы.