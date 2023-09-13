13 сентября 2023, 10:36
Почти 30 школ и детских садов открыли в Москве к началу нового учебного года
Свои двери к началу учебного года открыли 13 детских садов и 16 школ в Москве
К началу нового учебного года в столице открыли 29 образовательных учреждений. В городе появились более 3,5 тысячи мест для воспитанников детских садов и свыше 13 тысяч мест для школьников. Об этом сообщили на портале правительства Москвы.
В пресс-службе мэрии уточнили, что в новых школах и детских садах все кабинеты обустроили по высшим стандартам, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Также открыли отдельные классы для специализированных занятий.
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Кроме этого, в коридорах появилась удобная навигация. Территорию вокруг образовательных учреждений благоустроили. Там установили спортивные тренажеры, обустроили площадки для игр и отдыха.
Всего с начала года в Москве открыли 36 зданий, в которых теперь занимаются примерно 14 тысяч учеников. До конца года планируется ввести еще свыше 20 школ.
Ранее стало известно, что образовательные учреждения построят в семи поселениях Новой Москвы.
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Москва 2023
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