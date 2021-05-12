Почти 21 тысяча российских школьников напишут 12 мая итоговое сочинение

Почти 21 тысяча учащихся российских школ напишут 12 мая итоговое сочинение по русскому языку. Эту дату выбрали в качестве дополнительного срока для сдачи экзамена, сообщил Рособрнадзор.

«Почти 21 тысяча участников напишут итоговое сочинение в дополнительный срок 12 мая, 508 участников будут в этот день писать изложение», — привело РИА «Новости» сообщение ведомства.

Дополнительным днем смогут воспользоваться те школьники, которые уже получили «незачет». Также написать сочинение смогут учащиеся, которые по уважительной причине не пришли на экзамен или не завершили написание.

В пяти российских регионах дополнительный день установили на 5 мая. При этом у школьников есть еще одна дата для написания сочинения — 19 мая. Если выпускники успешно справились с сочинением, то они получают допуск к государственной итоговой аттестации. Большинство подростков прошли экзамен 15 апреля. «Зачет» смогли получить по сочинению 98% одиннадцатиклассников.

В этом году единый государственный экзамен (ЕГЭ) пройдет в период с 31 мая по 17 июля. Даты проведения испытаний согласовали Минпросвещения и Рособрнадзор.