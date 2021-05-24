Почти 1,4 миллиона девятиклассников будут сдавать ОГЭ в 2021 году

Основной государственный экзамен (ОГЭ) в этом году будут сдавать почти 1,4 миллиона российских девятиклассников. Аттестация по русскому языку начнется 24 мая.

Приказ о порядке проведения ОГЭ и датах сдачи экзаменов был опубликован на сайте официальной правовой информации Минпросвещения РФ. Экзамены школьники будут сдавать до 2 июля. В этом году предметов на выбор не будет — только русский язык и математика.

Экзамены по русскому состоятся 24 и 25 мая, 27 и 28 мая — по математике. Резервные дни для сдачи русского назначены на 8 и 30 июня, для сдачи математики — 16 июня и 2 июля.

Сдать экзамены в резервные дни смогут те выпускники, которые пропустили основные сроки или не завершили написание работы по болезни или другой уважительной причине. Также пройти аттестацию в дополнительные дни смогут и те, кто получит неудовлетворительный результат, уточнили в ведомстве.

Участники с ограничениями по здоровью для получения аттестата могут сдать только один предмет по своему выбору — русский язык или математику в форме ОГЭ или ГВЭ.