07 апреля 2020, 11:40
Почему отмена ЕГЭ в 2020 году невозможна? Объяснил сенатор Морозов
Сенатор Игорь Морозов разъяснил РИА ФАН, почему в нынешнем году отмена ЕГЭ невозможна.
«Я думаю, что отменить ЕГЭ невозможно, потому что вся система экзаменов сведена именно к этому формату, и другого пока не предвидится», — напомнил зампред Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре.
По его словам, в отдаленном будущем возможны какие-то изменения формата по проверке знаний школьников. В отношении ЕГЭ, по мнению парламентария, это не представляется возможным, так как за последние 20 лет с ним слишком далеко зашли.