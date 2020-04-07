Почему отмена ЕГЭ в 2020 году невозможна? Объяснил сенатор Морозов

«Я думаю, что отменить ЕГЭ невозможно, потому что вся система экзаменов сведена именно к этому формату, и другого пока не предвидится», — напомнил зампред Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре.

По его словам, в отдаленном будущем возможны какие-то изменения формата по проверке знаний школьников. В отношении ЕГЭ, по мнению парламентария, это не представляется возможным, так как за последние 20 лет с ним слишком далеко зашли.