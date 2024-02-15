Образование 15 февраля 2024, 22:44 «Побольше крутых мужиков». Путин предложил новый формат работы школ Путин призвал брать на работу в школы «больше крутых мужиков» РИА «Новости»

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К педагогической деятельности в школах стоит привлечь «побольше крутых мужиков». Как сообщило РИА «Новости», такую точку зрения высказал президент России Владимир Путин во время посещения средней школы № 32 в Нижнем Тагиле, где учился поэт Булат Окуджава.

Директор общеобразовательного учреждения Галина Масликова показала главе государства кабинет ОБЖ и рассказала об увлеченном учителе. После института он отслужил в армии и 12 лет работает с детьми и координирует Юнармию.

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«В общем он такой крутой-крутой», — охарактеризовала педагога директор школы.

Масликова добавила, что учитель также занимается туризмом и у него «все складывается». Путин отреагировал на ее рассказ с доброй иронией.

«Надо побольше крутых мужиков в школы, правда?» — задал он вопрос.

Журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале показал кадры визита главы государства в школу. Президент отметил, что проект по модернизации учебного учреждения получился хорошим, с чем директор согласилась.

На встрече с учащимися вузов Калининградской области Путин отмечал, что будущее и успех России напрямую зависят от уровня образования в стране.