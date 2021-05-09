В Музее Победы в Москве состоялась церемония награждения победителей акции «Диктант Победы» 2020 года, состоявшейся 3 сентября. Приглашения на Парад Победы на Красной площади получили 20 человек из 16 регионов России, правильно ответившие на все вопросы за минимальное время.

В церемонии награждения принял участие Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, который пообещал подарить билет на парад девятилетнему сыну одной из участниц диктанта.

«Хотел бы поблагодарить всех за участие. Мы сохраняем историческую память, помним об уроках Победы. И в этом наша сила», — цитирует Кравцова Минпросвещения.

В 2021 году «Диктант Победы» состоялся 29 апреля. В нем приняли участие более 1,5 миллионов человек. Его итоги будут подведены 24 июня. Победители получат приглашение на парад Победы следующего года.

В Подмосковье в акции приняли участие 38 человек. Было задействовано 506 площадок. В частности, военно-технический музей славы в Черниголовке и мемориальный комплекс «Зоя», расположенный в деревне Петрищево Рузского округа.