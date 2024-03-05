05 марта 2024, 22:15
Победители премии Росприроднадзора получат преимущество при поступлении в вузы
Победители и лауреаты премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого» получат преференции при поступлении в 87 лучших вузов России. Об этом заявила глава Федеральной службы Светлана Радионова.
По ее словам, благодаря участию в премии у молодых людей появится возможность повысить шансы на поступление в топовые высшие учебные заведения страны. Вузы начисляют от 1 до 10 дополнительных баллов призерам, лауреатам и победителям.
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«Существует много конкурсов, ориентированных на талантливую молодежь. Мы же не просто находим этих ребят, но и помогаем им получить максимум пользы от своей проактивной экологической позиции. Премия дает возможность социального лифта участникам со всей страны, поскольку нас поддержали лучшие вузы во многих российских регионах», — заявила Радионова.
По ее словам, премию поддержали учреждения во всех федеральных округах России. В числе партнеров — Высшая школа экономики, РУДН, Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени профессора Бонч-Бруевича, Московский авиационный институт и многие другие.
Мы хотим сделать профессию эколога престижной. Хотим, чтобы больше детей шли в природоохранные профессии. И дети, которые сегодня «горят» темой экологии и кто хочет помогать природе — смогли получать дополнительные баллы к ЕГЭ.
Светлана Радионова
глава Росприроднадзора
Глава Росприроднадзора отметила, что у будущих студентов промышленных городов, таких как Иркутск и Новосибирск, также появятся преимущества при выборе профессии в области экологии. При этом большая часть вузов-партнеров учитывают личные достижения участников Премии во время поступления на все направления, а не только на специальности, связанные с охраной окружающей среды.
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