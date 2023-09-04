Образование 04 сентября 2023, 12:23 Пятый канал: не стоит критиковать учителя в присутствии ребенка

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В начале года многие родители совершают несколько основных ошибок, которые потом отражаются на успеваемости и самочувствии их ребенка. Об этом рассказал Пятый канал.

Во-первых, не стоит сразу максимально загружать школьника дополнительными занятиями. После отдыха ему потребуется время, чтобы войти в колею, поэтому секции лучше вводить постепенно. Однако, ошибкой будет и давать ребенку дополнительный отдых в начале сентября, например, задержаться в это время на море. В этом период дети много общаются и помогают друг другу в адаптации.

Наконец, не нужно критиковать учителя в присутствии школьника. Это будет влиять на их дальнейшие взаимодействия и, возможно, на отношение ребенка к предмету.

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