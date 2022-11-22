22 ноября 2022, 16:16
Пятиэтажную школу построят в районе Покровское-Стрешнево
MR Group построит пятиэтажную школу на 815 мест в московском районе Покровское-Стрешнево. Об этом написало ИА НСН со ссылкой на пресс-службу компании.
Здание будет расположено на участке 1,4 гектара в пешей доступности от жилого комплекса City Bay. Проект планируется сдать в эксплуатацию к 2026 году.
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Там одновременно смогут обучаться 300 детей в начальных классах и 515 — в старшей школе.
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По словам начальника Дирекции по строительству и реконструкции Департамента образования и науки Москвы Александры Корнеевой, центрами притяжения школы станут многофункциональное многосветное пространство и многоуровневый амфитеатр.
Школы
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