Пять новых зданий Центрального кластера появятся у Бауманки

Строительство пяти новых зданий Центрального кластера запланировали напротив главного корпуса МГТУ имени Н. Э. Баумана. Об этом сообщила НСН со ссылкой на руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.

Сейчас территория готовится к началу стройки. Площадь будущих зданий составит 50 000 квадратных метров. На ней возведут корпуса учебно-лабораторного и досугового назначения, которые объединят в отдельный комплекс.