Пять новых школ откроют на Кубани к началу учебного года

Пять новых школ откроют на Кубани к 1 сентября. В целом здесь достроят 16 детских садов и 14 школ до конца нынешнего года, сообщил в рамках совещания с главой Краснодарского края Вениамином Кондратьевым вице-губернатор Андрей Алексеенко.

В эксплуатацию введут здания под учреждения в Сочи, Новороссийске, Краснодаре, Анапе, пишет ФедералПресс. «На личном контроле мэра Краснодара находятся школы по Пионерской, по Изобильной и по Марины Цветаевой. На площадках созданы оперативные штабы, в состав которых вошли сотрудники департамента строительства края и города, службы заказчика», — отметил Алексеенко.