Образование 16 мая 2023, 16:36 Пять нижегородских вузов попали в предметные рейтинги агентства RAEX

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Сразу пять вузов из Нижнего Новгорода вошли в рейтинг агентства RAEX. Об этом сообщило ИА «Время Н».

На 18-м месте оказался Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского. Он попал в рейтинг по специальности «Математика».

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Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева оказался сразу на двух позициях. Он отметился в «Химии» и «Ядерной энергетике и технологии».

Также в рейтинг попали Волжский государственный университет водного транспорта, Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава России и Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина.

Напомним, рейтинг RAEX отражает международное признание вузов. Его формируют аналитики на основе проведенных исследований.

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