Пять языков в одной гимназии

В Лыткаринской гимназии № 7 с успехом изучают сразу пять иностранных языков. Здесь не боятся трудностей и применяют уникальные методики преподавания. Учитель Татьяна Маркова поделилась секретами мастерства в программе «Час учителя» на «360».

Иностранный язык дается по два на параллель. Ребята сами выбирают, какой из них они хотели бы изучать. На первый иностранный язык в школе выделяют шесть часов в неделю, а на второй — четыре. Подробнее о работе с иностранными языками в школе — в передаче «Час учителя».