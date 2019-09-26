Пять языков в 10 лет. Лингвистическая школа в Истре сделает из малышей полиглотов

Пять языков в 10 лет знает юный полиглот из подмосковной Истры Максим Устинов. Изначально его родители открыли лингвистический детский сад только для своего сына. И вот теперь он перерос в школу. А по стопам вундеркинда пошли еще несколько десятков ребят.

Источник фото: телеканал «360»

У Максима правильное произношение и приличный словарный запас на пяти языках: английский, испанский, немецкий, французский и даже китайский.

Мальчик перестраивается за секунды с языка на язык и готов болтать на любую тему. По-английски мы обсудили любимые книжки, про любовь поговорили на французском, а еще Максим рассказал, что ведет электронный дневник, а в будущем мечтает тренировать китов и жить в Канаде.

Интересно, это от природы у Максима такие способности или все дело в какой-то определенной системе обучения? А она в школе, в которой учится юноша, правда, особенная. Ее создали родители Макса.

Источник фото: телеканал «360»

«Я думаю, что в нашем детском саду как минимум половина детей могла бы знать шесть языков. Вопрос в желании родителей и в эффективном обучении», — рассказал Андрей Уколов, директор лингвистической школы, папа Максима.

В школе делают ставку не на количество, а на качество занятий. А чтобы был результат, ребенку должно быть интересно. И когда он сам увлечен процессом, знания усваиваются в его голове на все сто.