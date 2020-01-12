Певец Шура оценил идею Минпросвещения о новых школьных отметках

«На уроки музыки в школе никто никогда внимания не обращал. Многие их пропускали, а ходили только те, кому действительно это нужно было. К оценкам по музыке всегда относились как к чему-то формальному. Вот мне лично было важно получить реальную оценку. И нас таких было трое в классе», — указал певец.

Вспоминая школьные годы, он рассказал, что большинству его одноклассников и их родителям были безразличны оценки по музыке.

«Только те, кому действительно нужен был предмет, ждали этой оценки как чего-то значимого. Но в моем классе речь шла только обо мне и еще двух моих одноклассниках», — сказал Шура, добавив, он не прогуливал уроки по музыке, и они ему помогли стать талантливым музыкантом.

По его мнению, вопрос состоит в том, как сам ученик относится к предмету.

Ранее сообщалось, что министр просвещения Ольга Васильева заявила о новой системе оценок, в которой в школьный аттестат не будут проставлять отметки по музыке, ИЗО и физкультуре. Их заменят на «зачтено». При этом право менять оценки останется за каждой школой отдельно.