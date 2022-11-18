18 ноября 2022, 14:14
Петербуржцы поддержали внедрение в школах системы контроля управления доступом
По данным опроса, проведенного «Единой картой петербуржца», большинство жителей Петербурга поддерживают внедрение в школах системы контроля управления доступом (СКУД). Об этом сообщил «Петербургский дневник».
К внедрению системы положительно отнеслись 64% опрошенных, 22% респондентов отметили, что у них нет детей, учащихся в школе, а 6% заявили, что в этой системе нет никакой необходимости.
Реклама
В опросе также говорится, что 26% петербуржцев считают самой эффективной мерой по обеспечению безопасности в школе наличие квалифицированных сотрудников охранных предприятий.
Реклама
Школы
Опросы
Реклама
Реклама