Образование 18 ноября 2022, 14:14 Петербуржцы поддержали внедрение в школах системы контроля управления доступом

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По данным опроса, проведенного «Единой картой петербуржца», большинство жителей Петербурга поддерживают внедрение в школах системы контроля управления доступом (СКУД). Об этом сообщил «Петербургский дневник».

К внедрению системы положительно отнеслись 64% опрошенных, 22% респондентов отметили, что у них нет детей, учащихся в школе, а 6% заявили, что в этой системе нет никакой необходимости.

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В опросе также говорится, что 26% петербуржцев считают самой эффективной мерой по обеспечению безопасности в школе наличие квалифицированных сотрудников охранных предприятий.

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