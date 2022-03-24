Петербургский университет открыл первое в России обучение на дизайнера цифровой одежды

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) открыл магистратуру «Цифровые технологии в индустрии моды». Это первая в России образовательная программа в сфере цифровой моды, рассказала «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу государственной программы «Приоритет 2030».

Цифровая одежда — это вещи, которые существуют только в виртуальной среде и могут быть «надеты» на изображения реальных людей или на их аватары. Первая партия такой диджитал-одежды появилась в 2018 году и была моментально раскуплена. С тех пор сфера продолжает развиваться.

«Наш университет сегодня единственный в России, где можно получить специальность дизайнера в индустрии цифровой моды. Выпускники, несомненно, будут востребованы, ведь бизнес все больше и больше уходит в digital-среду. Они [будущие цифровые дизайнеры] знают, как работать с последними технологиями, кем будет востребована их цифровая продукция», ― прокомментировал ректор СПбГУПТД Алексей Демидов.