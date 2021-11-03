Петербургских школьников не планируют переводить на дистант

Школьников Санкт-Петербурга пока не планируют переводить на дистанционное обучение. Об этом газете «Петербургский дневник» рассказали в городском Комитете по образованию.

Пока вопрос о том, чтобы продлить каникулы или перевести школьников на дистант, не обсуждается. Если такое решение будет принято, об этом оповестят отдельно.

«Планируется, что 8 ноября уроки возобновятся в очном режиме при соблюдении действующих санитарно-эпидемиологических правил», — сообщили в организации.