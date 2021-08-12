Петербургские вузы приняли рекордное количество заявлений в 2021 году

Вузы Санкт-Петербурга приняли рекордное количество заявлений на поступление. Всего на очную форму обучения в городе подали заявление 709 тысяч абитуриентов. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

При этом желающих поступить в Санкт-Петербург в прошлом году было значительно меньше. в 2020-м петербургские ВУЗы получили 558 тысяч заявлений, а в 2019-м — 484 тысяч.

«Интерес к петербургским вузам у абитуриентов ежегодно растет. Это говорит о востребованности нашей высшей школы на рынке образовательных услуг. А многочисленные победы студентов наших университетов в международных и российских конкурсах и олимпиадах подтверждают, что в Петербурге можно получить одно из лучших профессиональных образований», — заявил губернатор города Александр Беглов.