Первый выпуск новой рубрики вышел на канале «Спик Изи»

Зрители программы познакомятся со сленгом стран англоязычного мира — от Ирландии до Ямайки. В первом выпуске ведущий Алексей Ярошевский рассказывает об идиомах и разговорных конструкциях в английском языке, которые часто используются обывателями, но при переводе звучат очень смешно и странно.

«Я с радостью запускаю новую рубрику на канале. Называю я ее „Сленгуем!“. В ней я отдельно поговорю не про акценты, не про произношения разных частей английского мира, а про языковые особенности и про сленг», — рассказал Ярошевский в начале ролика.