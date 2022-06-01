Первый технический лицей откроется в Салехарде

Обдорская гимназия на улице Республики в Салехарде (ЯНАО) разделится на два учреждения, в одном из них появится лицей. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В образовательном учреждении дети будут углубленно изучать предметы естественнонаучного и технического направлений. Также там открыт центр цифрового образования «IT-куб».

«Детям помогут раскрыть потенциал и подготовиться к поступлению на технические и естественнонаучные факультеты. При реорганизации учреждений образовательные программы и структура сохранятся», — подчеркнули в мэрии.