Первый обладатель международного диплома уровня В2 появился в Салехарде

Старшеклассник из Салехарда стал первым в регионе обладателем международного диплома по французскому языку уровня В2. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Также он занял первое место в рейтинговой таблицы олимпиады по французскому языку. Теперь он может войти в число призеров на уровне России.

«Испытания по французскому языку проводились в два тура: первый — проверка теоретических знаний, лексико-грамматических навыков и понимания устного текста; второй — проверка уровня владения иностранным языком», — рассказали в администрации города.