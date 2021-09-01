Первый «Я»: в школе Краснодара набрали 28 первых классов

В этом году Краснодарская школа № 94 приняла на обучение 840 первоклашек. Администрация учебного заведения сформировала 28 классов. Там появились даже классы «Ш», «Ю» и «Я». Об этом сообщил ОТР.

Дети, родители и педагоги удивляются такому количеству классов. Однако учителя уверяют, что на качество обучения такое количество человек никак не повлияет. Специально ко Дню знаний школа открыла новый корпус, рассчитанный на 1100 детей.

«Мы закупили электронный тир, мы закупили компьютеры, планшеты, не только для детей, но и для учителей. Также у нас будет очень интересный интерактивный музей», — рассказала учитель начальных классов Любовь Палагина.