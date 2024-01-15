Образование 15 января 2024, 18:21 Первые ученики сядут за парты Возрожденного Царскосельского лицея в Петербурге уже в этом году

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Царскосельский лицей в Петербурге планирует принять первых учеников уже в этом году. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на директора Северо-Западного института управления РАНХиГС Андрея Хлуткова.

Лицей будет готовить студентов к государственной службе, воспитывая учащихся в духе патриотизма.

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«Планируется принять первых лицеистов уже в новом учебном году», — сообщил Хлутков.

Над реализацией проекта работают представители Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ и правительства Санкт-Петербурга.