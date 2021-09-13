Первокурсникам рассказали, что делать, если учеба в ВУЗе не оправдала надежд

Довольно часто бывает такое, что учеба в ВУЗе не оправдывает ожиданий, которые возлагал на нее первокурсник. Большая нагрузка, усталость после попыток попасть на желанное место могут привести к выгоранию и эмоциональному истощению. Психологи рассказали, как побороть данную проблему, передал «Мир 24».

Психолог, профайлер, медиа-тренер Глеб Назаренко отметил, что эйфория от начавшейся учебы пропадает уже к середине сентября. Он заявил, что в первую очередь необходимо дать себе немного времени, чтобы привыкнуть к новым нагрузкам. Специальные когнитивные тренинги и цифровые приложения для мобилизации психологических ресурсов могут помочь наиболее безболезненно втянуться в учебный процесс.

Также врач посоветовал разнообразить студенческую жизнь участием в кружках и секциях, занятиями спортом и поиском друзей. Иногда бывает так, что неприязнь к предмету вызывает не сама специальность, а скучные преподаватели.

«Если окажется, что дело в нелюбимом преподавателе, можно попробовать законным путем уменьшить количество посещаемых лекций и походить на дополнительные занятия к другому педагогу, который горит своим делом», — объяснил эксперт.