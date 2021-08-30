Первоклассникам из Петербурга вручат памятные подарки в честь Дня знаний

Ежегодно в честь Дня знаний власти Санкт-Петербурга преподносят первоклассникам подарок. О том, что на этот раз подготовили юным школьникам, рассказали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу комитета по образованию Петербурга.

В этом году детям вручат комплект книг «Моя первая библиотека», в который вошли три издания: книга о первом полете в космос, рассказы и сказки о природе и стихотворения о городе на Неве. Также первоклассникам покажут праздничный концерт.

«В этом году, как и в прошлом, в связи с эпидемической ситуацией представление в Ледовом дворце не состоится. Для ребят подготовлено видеопутешествие, которое будет транслироваться на телеканале „Санкт-Петербург“», — рассказали в комитете.