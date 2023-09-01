Образование 01 сентября 2023, 16:20 Первое в Сибирском федеральном округе Суворовское училище открылось в Иркутске

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В Иркутске открыли первое в Сибирском федеральном округе Суворовское училище. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Учебное заведение сможет принять до 420 курсантов. Певрый набор пройдет сразу в три параллели: в пятые, шестые и седьмые классы. Но уже со следующего года в училище будут принимать только после начальной школы, ребята старшего возраста не смогут претендовать на место.

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Напомним, поручение об открытии учебного заведения дал Владимир Путин. Суворовское учищище в Иркутске воздвигли силами военных строителей.

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