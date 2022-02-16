16 февраля 2022, 17:45
Первая российско-бразильская школа появилась в Рио-де-Жанейро
Первая российско-бразильская школа открылась в Рио-де-Жанейро. Учебное заведение создали в рамках проекта межкультурных школ. Об этом сообщил ТАСС.
Школу построили в муниципалитете Белфорд-Рошу. Дети, которые будут обучатсья в данной школе, смогут освоить русский язык, а также узнать об особенностях российской культуры и истории, отметили местные власти.
Белфорд-Рошу — седьмой по численности населения муниципалитет штата Рио-де-Жанейро, передало ИА НСН.