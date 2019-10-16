Перспективы сотрудничества России и Норвегии обсудили на конференции в Одинцовском филиале МГИМО

Обмен студентами, экологию и освоение ресурсов Арктики обсудили на международной конференции в одинцовском кампусе МГИМО. Главной темой встречи стало сотрудничество России и Норвегии. На конференцию приехали представители власти, ученые, эксперты в области государственного управления и бизнесмены. Обсудить тему развития северных территорий пришли также студенты, магистры и преподаватели Одинцовского филиала МГИМО.

«Мы рассматриваем вопросы создания smart society, т. е. умных обществ, умных сообществ, умных городов и поселений в разных условиях. Для России это важные районы Арктики, Крайнего Севера, Дальнего Востока. Для Норвегии эти районы также важны», — отметил директор одинцовского филиала МГИМО Сергей Васильев.

Источник фото: телеканал «360»

Российско-норвежские отношения в Одинцовском районе поддерживаются уже более 14 лет. Университет МГИМО и норвежский университет «Норд» давно и успешно сотрудничают — обмениваются студентами, проводят совместные научные исследования, реализуют магистерские программы.

«Мы совместно работаем уже на протяжении десяти лет. И у нас нет ни малейшего намерения прекращать это сотрудничество, наоборот, мы планируем только развиваться дальше. Например, сейчас ведутся переговоры с китайской стороной о совместных проектах. Возможно, в следующем году появится новая программа магистратуры — тройная, проводимая между Шанхайским университетом, МГИМО и университетом «Норд», — сказал директор Арктического центра школы бизнеса университета «Норд» Фроде Меллемвик.

Источник фото: телеканал «360»

Конференция продлилась до позднего вечера. По итогу участники сформировали план совместных действий для внедрения инноваций по развитию экономики и образования в регионах.