Пермских студентов будут обучать роботы. Видео

По словам проректора вуза Андрея Байдарова, один из роботов будет выступать в роли пациента с неким заболеванием. В него заложат разные сценарии, с которыми в реальной жизни могут столкнуться студенты. Андроид будет оценивать поведение студента и сам процесс общения.

«Это позволяет увидеть, что не так делает или говорит студент (выпускник) вуза: не поздоровался ли с пациентом, или грубо ему ответил», — пояснил Байдаров

По данным информагентства, роботы будут обучать студентов педиатрического факультета и лечебного дела. Уточняется, что их покупка обошлась университету почти в четыре миллиона рублей.