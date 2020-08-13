Пермские вузы вернутся к очной форме обучения

По словам ректора Пермского государственного медуниверситета Ирины Корюкиной, в случае появления коронавируса среди студентов придется создать обсерваторы. В этом случае возможен обратный переход на дистанционные занятия.

«Учеба для студентов будет организована в очном формате. Но мы готовы и к дистанту», — пояснила Корюкина.