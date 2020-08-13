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    13 августа 2020, 19:58

    Пермские вузы вернутся к очной форме обучения

    Дарья Морозова

    Пермские вузы в новом учебном году не будут использовать дистанционное обучение. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

    По словам ректора Пермского государственного медуниверситета Ирины Корюкиной, в случае появления коронавируса среди студентов придется создать обсерваторы. В этом случае возможен обратный переход на дистанционные занятия.

    «Учеба для студентов будет организована в очном формате. Но мы готовы и к дистанту», — пояснила Корюкина.

    Новости SMI.FM