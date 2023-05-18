Образование 18 мая 2023, 07:10 Пересдачу ЕГЭ предложили сделать летом Вице-спикер ГД Чернышев выступил за пересдачу ЕГЭ летом Пресс-служба министерства образования Московской области

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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с предложением сделать пересдачу единого госэкзамена летом в год сдачи, а не на следующим год. С такой идеей он обратился к главе Минпросвещения России Сергею Кравцову. Текст послания оказался в распоряжении ТАСС.

Парламентарий в своем письме привел результаты исследований. Они говорят о том, что 73% сдающих ЕГЭ выпускников жалуются на стресс. Причем 22% и вовсе приходиться принимать успокоительные препараты.

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Такое психологическое состояние старшеклассников объясняется тем, что они смогут сдать экзамен только через год, заявил депутат. По его словам, промышленность и экономика страны в текущей ситуации остро нуждается в молодых профессионалах.

«В связи с вышеизложенным прошу вас рассмотреть возможность организации пересдачи единого государственного экзамена в год его проведения, а именно в течение трех месяцев перед началом нового учебного года», — написал Чернышев.

Он высказал уверенность в том, что школьники при пересдаче летом будут чувствовать себя увереннее и смогут в итоге показать лучшие результаты.