Перечислены важные навыки, которые дает бизнес-образование

Умение вести командную работу, устное и письменное общение, управление и критическое мышление — навыки, которые важнее всего приобрести студентам во время бизнес-образования. Об этом говорится в результатах исследования Центра междисциплинарных исследований человеческого потенциала НИУ ВШЭ, сообщил сайт NEWS.ru.

Помимо них нужно уметь анализировать, принимать решения, проводить презентации в устной и письменной форме.

А для преподавателей критически необходимы следующие навыки: наличие предпринимательского опыта и погруженность в проблемную область как минимум с точки зрения интереса к новостям и разработкам, тесные рабочие контакты.

Сейчас в России заметен бум предпринимательских курсов, но пока их не так много в университетах, говорится в результатах исследования. По данным глобального мониторинга предпринимательства, многие не видят перспектив для ведения бизнеса на родине. РФ занимает предпоследнее место среди стран, в которых люди находят хорошие возможности для запуска своего дела. Россия также вышла на одно из последних мест среди всех изученных государств по доле респондентов, которые говорили о достаточных знаниях, навыках и опыте для стартапа.

Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала НИУ ВШЭ проанализировал 63 программы и курса обучения в университетах 24 стран.