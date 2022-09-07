Перечислены правила успешного написания реферата | 360°

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Перечислены правила успешного написания реферата

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Владелец сервиса «Выручалка 24», инвестор в криптовалютные проекты Александр Ветров в беседе с «ФедералПресс» рассказал учащимся о правилах успешного написания реферата.

По словам эксперта, первое и самое важное — это тема реферата. Она должна быть интересной и злободневной.

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«Если преподаватель позволяет самостоятельно определиться с темой реферата стоит воспользоваться такой возможностью и выбрать максимально понятную тему, по которой нет сложности в поиске информации. Она должна быть актуальной и полезной», — сообщил Ветров.

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Эксперт также посоветовал не откладывать написание реферата на самый последний день.

«Время можно распределить так, чтобы было удобно совмещать и работу, и отдых. Например, если нужно написать реферат на 20 листов, хороший студент добьется результата за пять дней, если в сутки будет писать по четыре листа», — добавил он.

В заключении Ветров порекомендовал тщательно подобрать литературу для реферата, желательно из самых свежих источников.

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