Перечислены компании, заинтересованные в переобучении

Инвестируют в переобучение в основном крупные технологически продвинутые и финансово успешные предприятия, а также фирмы-инноваторы и те, которые активно ведут научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Об этом рассказал директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон, передала «Вечерняя Москва».

Вероятность инвестиций в обучение со стороны таких компаний на 15% выше, чем у неинновационных.

Переобучение еще активно поддерживают фирмы-экспортеры или встроенные в глобальные цепочки добавленной стоимости. В таком случае шансы увеличиваются на 14%. Кроме того, прослеживается отраслевая специфика в инвестировании в обучение своих сотрудников.

Доля обучающих компаний выше в традиционно доходных отраслях, к ним относятся добыча полезных ископаемых и финансовая деятельность. В профессиях с рисками для здоровья и жизни напоминают про технику безопасности, благодаря чему сокращается вероятность получения травм, а производительность труда остается на уровне.

Наиболее низкая доля обучающих предприятий — в сфере торговли и услуг. Там основная часть обучения проходит неформально.