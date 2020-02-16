Перечень школьных учебников сформируют по-новому

Новый порядок включения книг в Федеральный перечень учебников (ФПУ) повысил ответственность издателей и закрепил процедуру проведения экспертизы учебников. Она будет проводиться за федеральный счет.

Новый порядок вступает в силу 16 февраля, сообщило РИА «Новости». Учебники будут проверяться не только на правильность отображения госграницы РФ и границ регионов. Эксперты проследят за отсутствием ошибок, ненормативной лексики, проверят на соответствие книг «правилам русского речевого этикета». Из учебников будут изъяты противоречащие Конституции РФ сведения, или информация, направленная на формирование неуважения к народам России, конфессиям и социальным группам.

Учебники проверят на наличие последних сведений о передовых достижениях науки и вкладе россиян в науку и культуру. Эксперты убедятся в том, что учебник нацелен на формирование «российской гражданской идентичности, ценностных ориентиров верховенства права, поддержания общественной безопасности, свободы, ответственности».

Рекомендовать учебник для включения ФПУ на пять лет будет научно-методический совет по учебникам.

В начале февраля заместитель министра образования, науки и молодежи республики Крым Айдер Аблятипов сообщил, что из учебника по истории полуострова была удалена глава о сотрудничестве крымчан с фашистами. По его словам, она вызвала определенную «социальную напряженность», и совет крымских татар попросил ее убрать.