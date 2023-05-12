12 мая 2023, 15:51
Педвузы начнут оказывать соцподдержку студентам из семей бойцов СВО
Минпросвещения рекомендовало педвузам установить меры поддержки членам семей бойцов СВО
Российским педагогическим вузам рекомендовали установить меры социальной поддержки для их студентов — членов семей участников СВО. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения.
В качестве помощи для таких студентов предложили установить ежемесячные и единовременные выплаты, предоставление жилья в общежитии в первоочередном порядке, освобождение или снижение платы за комнату в общежитии, назначить ежегодную компенсацию проезда до вуза, если студент живет в другом населенном пункте.
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Помимо этого, для студентов из семей бойцов СВО могут снизить стоимость платных образовательных услуг, в том числе предоставить рассрочку на внесение платы по договору.
Для детей участников СВО рекомендуют предоставлять бесплатное обучение на подготовительном отделении педагогического вуза, а также бесплатное второе среднее профессиональное образование, если в учебном заведении есть возможность обучения по программам СПО.
Также вузам советуют оказывать помощь в заключении договоров о целевом обучении и подумать над мерами по содействию в трудоустройстве. Есть пункт и об организации для детей участников СВО психологической помощи.
В Минпросвещения пояснили, что педвузы могут устанавливать и другие меры социальной поддержки самостоятельно.
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