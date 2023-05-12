Образование 12 мая 2023, 15:51 Педвузы начнут оказывать соцподдержку студентам из семей бойцов СВО Минпросвещения рекомендовало педвузам установить меры поддержки членам семей бойцов СВО РИА «Новости»

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Российским педагогическим вузам рекомендовали установить меры социальной поддержки для их студентов — членов семей участников СВО. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

В качестве помощи для таких студентов предложили установить ежемесячные и единовременные выплаты, предоставление жилья в общежитии в первоочередном порядке, освобождение или снижение платы за комнату в общежитии, назначить ежегодную компенсацию проезда до вуза, если студент живет в другом населенном пункте.

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Помимо этого, для студентов из семей бойцов СВО могут снизить стоимость платных образовательных услуг, в том числе предоставить рассрочку на внесение платы по договору.

Для детей участников СВО рекомендуют предоставлять бесплатное обучение на подготовительном отделении педагогического вуза, а также бесплатное второе среднее профессиональное образование, если в учебном заведении есть возможность обучения по программам СПО.

Также вузам советуют оказывать помощь в заключении договоров о целевом обучении и подумать над мерами по содействию в трудоустройстве. Есть пункт и об организации для детей участников СВО психологической помощи.

В Минпросвещения пояснили, что педвузы могут устанавливать и другие меры социальной поддержки самостоятельно.