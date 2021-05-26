«Мастерство ведения блога» предложили ввести в педвузах России

Студентов российских педагогических вузов предложили учить мастерству ведения блога. Возможность включения такого предмета в программу сейчас изучает Минпросвещения.

«Что касается блогинга и программ в педагогических университетах, да, действительно, мы этот запрос обсуждаем. Не могу сказать, что есть какое-то окончательное решение. Я вообще сторонник очень аккуратных решений в системе образования», — привел ТАСС слова главы Минпросвещения Сергея Кравцова.

Министр отметил, что около 90% школьников пользуются соцсетями, поэтому тема блогинга остается актуальной. Он добавил, что блогеры вовлекают в свою жизнь аудиторию и сообщают различную информацию.

«Хорошо это или плохо? Другой вопрос. Важно, чтобы действительно формировались те ценности, которые будут позитивно влиять на школьников. <…> Очень важно, что говорит блогер, если это для школьников», — подчеркнул Кравцов.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков допустил, что некоторые могут получить высшее образование без университета. При этом он добавил, что обучение в вузе позволит им чувствовать себя более устойчиво в меняющемся мире. Образование даст не только профессиональные знания, но и сформирует картину мира.