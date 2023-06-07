07 июня 2023, 19:50
Педиатр Конторович посоветовала успокоиться перед экзаменом с помощью дыхательных практик
Дети в период ЕГЭ переживают сильнейший стресс, поэтому нужно постараться успокоиться. Сделать это можно разными способами, например, дыхательными практиками. Об этом «Газете.Ru». рассказала врач-педиатр Анастасия Конторович.
Она объяснила, что размеренное глубокое дыхание позволяет самостоятельно справиться с волнением. Кроме того, добавил сайт kp.ru, важно и то, как ведут себя родители.
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Они должны быть внимательнее к ребенку в этот непростой период. Стоит поговорить с ребенком и объяснить, что даже в случае неудачи, ничего страшного не произойдет.
Экзамены
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