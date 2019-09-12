«Устал отвечать на эти проявления педагогического идиотизма. Конфликт, безусловно, на пустом месте. Считаю, что администрация школы ведет себя непрофессионально», — заявил он.

Учитель напомнил, что ни в одном уставе не прописано, какие нужно делать прически. Поэтому Ямбург назвал «бредом» намерение администрации учебного заведения «выпихивать ребенка на домашнее обучение». По его словам, нормальных педагогов должно интересовать, не что у ученика на голове, а что в голове.

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«Это прямое самоуправство. Ну что мы творим? Мы проиграли джинсовые войны, в 60-е годы отправляли домой в джинсах. Проиграли войну „Адидасу“. Сколько можно?» — заявил Ямбург.

Он также напомнил про сражения с длинными прическами под «битлов», тогда учеников отправляли в парикмахерскую, а с девочек снимали серьги.

Заслуженный учитель встал на сторону школьника. По его мнению, для молодых нормально выделяться. Как заявил собеседник агентства, в основе этого конфликта лежит ханжество, а оно вызывает неуважение к учителям.

Кроме того, педагог рассказал, что в основе всей этой истории лежит самоуправство. Однако в школах существует управляющий совет, который разбирается в конфликтных ситуациях. Поэтому помимо директора решать вопросы имеют право родители, старшеклассники и учителя.