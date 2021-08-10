Педагогический форум пройдет в середине августа в Пензенской области

Педагогический форум «Приоритеты образования Пензенской области: воспитать личность, научить главному» пройдет в Пензенской области с 16 по 18 августа. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального Минобразования.

Форум пройдет в онлайн-формате. Участники обсудят вопросы реализации нацпроекта «Образование», новые образовательные стандарты, результаты ГИА в Пензенской области этого года. Также состоятся различные мастер-классы, например, «Финансовая грамотность как основа конкурентоспособности молодежи в современном мире», «Гуманная педагогика в современной школе».