Педагоги оценили на «двойку» готовность школ и учеников к онлайн-обучению

Около 80% российских учителей столкнулись с трудностями при переходе на дистанционный формат. Готовность педагогов, школы и самих учеников они оценили на два балла из пяти.

«Наиболее распространенными трудностями педагоги назвали нехватку у детей компьютеров и мобильных устройств, технические проблемы в школах и отсутствие опыта работы в интернете», — говорится в исследовании Общероссийского народного фронта, результаты которого опубликовало РИА «Новости».

Оценивая готовность перехода к обучению онлайн, респонденты поставили школам и учителям в среднем 2,78 из 5 баллов, ученикам — 2,46.

Координатор проекта ОНФ «Равные возможности — детям», депутат Госдумы Любовь Духанина отметила, что проблема не только в технической оснащенности. По ее словам, учителя, ученики и их родители должны быть готовы к обучению онлайн психологически.

По мнению Духаниной, учителям при переходе на дистанционное обучение важна методическая поддержка. Правда, есть и те, кто благодаря этим мерам взглянул на учебный процесс по-другому, обогатил арсенал педагогических приемов.

ОНФ проводил исследование по теме дистанционного обучения в период пандемии. В нем приняли участие 29 тысяч учителей из всех регионов. Опрос проходил через интернет-платформу.