Педагоги оценили идею перенести начало учебного года на 1 октября

Предложение не имеет ничего общего с образованием, считает заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук Евгений Ямбург. Оно связано с продлением курортных сезонов.

«Законопроект ни к детям, ни к образованию не имеет отношения. Госдуме нужно другие вопросы решать. Например, цифровое неравенство дистанционного обучения», — считает педагог.

Перенос начала учебного года плохо скажется на образовательном процессе. Так считает заслуженный учитель РФ, историк Александр Снегуров.

«Дети будут привыкать к новому ритму обучения. Они и так за лето многое забывают», — объяснил он.

К тому же в октябре начинаются сезонные заболевания. По этим причинам педагог не видит оснований для эксперимента. Напротив, он призвал расширять педагогическое пространство, педагогический диалог. Однако, по мнению, Снегурова, перенос начала учебного года может оказаться полезным в экстренных ситуациях, например, во время пандемии коронавируса.

Несмотря на перенос первого учебного дня, школьники освоят учебную программу в полном объеме, считают законодатели. А итоговая аттестация пройдет в срок, установленный Минпросвещения России. Авторы предлагают провести эксперимент до 31 августа 2023 года.