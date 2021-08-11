Педагоги не одобрили учебу без оценок

Около 120-ти классов в Липецкой области перешли на систему обучения с механизмами так называемой гуманной педагогики. Она подразумевает отказ от оценок. Однако некоторым учителям не понравился такой подход, передал «Царьград».

Подобный подход в образовании делает выполнение домашних заданий необязательным. Кроме того, дети смогут влиять на обучение в школе. Например, выбирать вид школьной формы.

Заслуженный учитель России, доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования Евгений Ямбург не оценил такое нововведение. По его мнению, оценки являются мотивацией для многих школьников.

«Мы в первом классе и так не ставим отметки. Но даже первоклассники хотят получать оценку своего труда. И взрослым, и детям интересно, как их оценили. Вместо привычных отметок, от двоек до пятерок, могут просто появиться всякие красные флажки, желтые кружочки и так далее. Поэтому это лицемерие», — рассказал педагог.

Он отметил также, что отсутствие домашнего задания может негативно сказаться на обучении школьников, так как дети не смогут отработать пройденный материал.