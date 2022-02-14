Педагогам начнут начислять зарплату по-новому

Реализация пилотного проекта по переходу на новую систему оплаты труда педагогов детских садов, школ, колледжей и учреждений дополнительного образования начнется в сентября 2022 года в шести регионах России. Об этом сообщили «Известия». Ожидается, что благодаря нововведениям повысятся ставки, а процесс начисления надбавок станет понятным для всех работников.

В пилотном проекте примут участие Мордовия, Белгородская, Кировская, Нижегородская, Сахалинская и Ярославская области. Эксперимент затронет 152 учреждения и около четырех тысяч педагогов. Опробовать пилотный проект будут в течение одного учебного года.

В настоящее время конкретные цифры по базовым ставкам педагогов-участников пилотного проекта еще не названы. Однако известно, что Минпросвещения предлагает повысить размер ставки как минимум до уровня МРОТ, который сейчас составляет 13 890 рублей, а также ввести обоснованную дифференциацию оплаты труда по квалификационным уровням. — сейчас их четыре.

Эксперты отмечают, что общий уровень зарплаты педагогов в России невысок: более половины получают меньше 25 тысяч рублей в месяц. И только 0,2% учителей считают себя материально обеспеченными. По данным мониторинга НИУ ВШЭ, для получения «средней по региону» зарплаты 56% педагогов трудятся 31–40 часов в неделю, еще от 10 до 20 часов занимают подработки и репетиторство.

Эксперты убеждены, что менять систему оплаты труда педагогов необходимо. В частности, предлагается сделать ее окладной, когда основную роль играет достойная базовая ставка.